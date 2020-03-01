冰室好心採購口罩幫港人遇騙案! 被葡萄牙'供應商'騙取30%訂金

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。之前香港有不少有心人，在世界各地搜羅口罩回港派發或以低本價發售，但今次光榮飲食卻表示遇上騙子!

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光榮飲食在 Facebook 上聲稱，早前在朋友介紹之下，聯絡到一間葡萄牙既口罩供應商，於是就訂購一批口罩，但結果就無法交貨，損失 30% 訂金。Facebook 原文如下:

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「在此我想沉重地講一件事，我被騙了。

事緣係2月頭既時候，經朋友介紹之下，聯絡到一間葡萄牙既口罩供應商，可以提供到一批口罩，為數約190萬隻，因為當時我哋已經成功派發第一次口罩，眼見好多香港人都好需要，醫護更加供不應求，於是決定孤注一擲。

其實我已盡能力fc真偽，對方不但提供當地商業登記及廠商資訊，亦只要求30%訂金，於是聯絡 #茶半香初 老闆，我負擔70%，佢負擔30%買左呢批口罩。我哋嘗試同葡萄牙人講，話不如比哂全部款項，諗住可以試下係咪騙局，點知佢哋唔肯要，只肯要30%訂金，我哋心諗，應該無事，所以一搏。不過，往後既事相信大家都估到。

對唔住咁多位，本來諗住可以用呢批口罩幫到手，無人諗過結果會係咁，點都好，我都會繼續為大家搜購抗疫用品，不過真係比我回下氣先...



#騙到這世界偏端

#以後見到C朗都驚」

網友見店方貼文後，都為同情店方，並繼續支持店方!

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