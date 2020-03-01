新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，早前口罩和日用品在香港被市民搶購一空，今次就到美國上演同一個場景!

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

▲ 【新冠肺炎】美國超市出現搶購潮 貨架全被清空 【多圖】

【免排隊】大航假期再派發 60000 口罩 用手機 App 登記即可

▲ 【新冠肺炎】美國超市出現搶購潮 貨架全被清空 【多圖】

【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

早前香港超市的日用品被瘋搶，連日也買不到白米和厠紙，想不到今次到美國有新冠肺炎案例，華盛頓州等地區更宣布進入緊急狀態，令當地市民到超市搶購日用品、厠紙、水和食物。

▲ 【新冠肺炎】美國超市出現搶購潮 貨架全被清空 【多圖】

在網上圖片可見，當地超市如 Costco 等，有大批市民入貨，因而大排長龍。不少貨架亦昨已被清空，主要集中是日用品和食物。

【相關文章】醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個

▲ 【新冠肺炎】美國超市出現搶購潮 貨架全被清空 【多圖】

【相關文章】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

▲ 【新冠肺炎】美國超市出現搶購潮 貨架全被清空 【多圖】

▲ 【新冠肺炎】美國超市出現搶購潮 貨架全被清空 【多圖】

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

▲ 【新冠肺炎】美國超市出現搶購潮 貨架全被清空 【多圖】

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】