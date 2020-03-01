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【新冠肺炎】美國超市出現搶購潮 貨架全被清空 【多圖】

行內熱話 17:24 2020/03/01

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，早前口罩和日用品在香港被市民搶購一空，今次就到美國上演同一個場景! 

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 早前香港超市的日用品被瘋搶，連日也買不到白米和厠紙，想不到今次到美國有新冠肺炎案例，華盛頓州等地區更宣布進入緊急狀態，令當地市民到超市搶購日用品、厠紙、水和食物。

【新冠肺炎】美國超市出現搶購潮 貨架全被清空 【多圖】

在網上圖片可見，當地超市如 Costco 等，有大批市民入貨，因而大排長龍。不少貨架亦昨已被清空，主要集中是日用品和食物。

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撰文 : 張文啟

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