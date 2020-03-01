【免排隊】大航假期再派發 60000 口罩 用手機 App 登記即可

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。今次大航假期再派發口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

大航假期在 Facebook 上表示，決定再派發第二輪口罩，而今次派發口罩數量高達 60,000 個，可以於 10 間門市領取，繼續與香港人共渡時艱。市民只需要在 APP 登記，即可以取籌，免得在門市排隊，每名成功領籌人士可領取 5 個口罩。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

是次派發口罩標準如下：

呎寸：95 x 175mm

產地：哥倫比亞

【相關文章】醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個

大航假期 APP 下載地址 : http://bl01.co/5VskO

【相關文章】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】