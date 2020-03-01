【真．緊急法】美國口罩防疫衣短缺 擬援引緊急法擴大本土生產

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。現時全球不少國家都出現醫療防護物資短缺的情況，當中包括美國。據《路透社》報道，特朗普政府正考慮引用《國防生產法》（Defense Production Act），急速擴大本土生產口罩及防疫衣物，以應對新型冠狀病毒疫情。

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1950 年朝鮮戰爭爆發時，美國國會通過了《國防生產法》， 以便總統在涉及國家安全等因素時，指令工業界大量生產某些主要產品。路透社引述兩名華府匿名官員，指官員進行緊急電話會議，有官員提到中國控制大量口罩所涉的原材料及生產產能，並曾討論引用相關法例生產口罩、手套及保護衣物。

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路透社又引述有白官官員指，假如甲公司製造了許多口罩，但把 80% 材料用在普遍口罩上，僅撥 20% 材料生產 N95，透過《國防生產法》，政府可要求公司改變生產線，讓 80% 材料用在生產 N95 口罩。現時美國最大的口罩生產商包括 3M Corp、Honeywell International Inc 和 Kimberly-Clark Corp。

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衛生與公眾服務部部長 Alex Azar 在國會聽證會表示，美國需要儲備約 3 億枚 N95 口罩，以對抗病毒的傳播，而美國目前只有 1200 萬枚 N95 口罩。

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