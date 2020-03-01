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深水埗小店推日本抗疫套餐! 除病毒掛裝 + 口罩 套餐清貨價 $45 發售

行內熱話 03:26 2020/03/01

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。今次深水埗電子特賣城售賣防疫套裝! 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 深水埗電子特賣城在 Facebook 上表示，推出防疫套裝。售價為 $45 一套，包括:

【相關文章】醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個

-日本三層外科口罩 3 片裝
-日本製TOAMIT 二氧化氯除病毒掛裝 x 1

市面賣病毒掛裝一個也要 $45，現在套裝還附有口罩 3 個，可說是清貨抵價!

【相關文章】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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