【共 4 個派發地點】有心佛行行善 免費派 17,000 個口罩

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。今次永泰佛行免費派發口罩!

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永泰佛行在 Facebook 表示，因香港口罩仍短缺，所以購買 17,000 個口罩作派發給有需要人士。活動只限香港永久性居民參加，屆時每人限取1包 (每包5個)，以先到先得排隊形式派發，派完即止。

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派發詳情

第1站

日期 : 1/03/2020 (星期日）

時間 : 早上10:00

名額：約450份（每份5個）

地點 : 彩虹區～

牛池灣街市向上行前少少，聖若瑟安老院重置工地地盤對出位置

第2站

日期 : 1/03/2020 (星期日）

時間 : 早上約11:30

名額：約450份（每份5個）

地點 : 秀茂坪～

寧波第二中學對出行人路（龍頭方向對住秀茂坪）

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第3站

日期 : 1/03/2020 (星期日）

時間 : 約下午1:15

名額：約450份（每份5個）

地點 : 土瓜灣～

牛棚對出公眾行人路，（龍頭位置～馬頭角道垃圾站旁公眾休憩長櫈，龍尾一直向煤氣公司方向然後再右轉）

第4站

日期 : 1/03/2020 (星期日）

時間 : 約下午4:15

名額：約450份（每份5個）

地點 : 深水埗區～

大坑東邨，位置在南山邨巴士站對面 （龍頭方向面向大坑西新邨）

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