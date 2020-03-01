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【共 4 個派發地點】有心佛行行善 免費派 17,000 個口罩

業界頭條 02:51 2020/03/01

分享：

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。今次永泰佛行免費派發口罩! 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

【相關文章】醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個

 永泰佛行在 Facebook 表示，因香港口罩仍短缺，所以購買 17,000 個口罩作派發給有需要人士。活動只限香港永久性居民參加，屆時每人限取1包 (每包5個)，以先到先得排隊形式派發，派完即止。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

 派發詳情 

第1站 
日期 : 1/03/2020 (星期日）
時間 : 早上10:00
名額：約450份（每份5個）
地點 : 彩虹區～
牛池灣街市向上行前少少，聖若瑟安老院重置工地地盤對出位置

第2站 
日期 : 1/03/2020 (星期日）
時間 : 早上約11:30
名額：約450份（每份5個）
地點 : 秀茂坪～
寧波第二中學對出行人路（龍頭方向對住秀茂坪）

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

第3站 
日期 : 1/03/2020 (星期日）
時間 : 約下午1:15
名額：約450份（每份5個）
地點 : 土瓜灣～
牛棚對出公眾行人路，（龍頭位置～馬頭角道垃圾站旁公眾休憩長櫈，龍尾一直向煤氣公司方向然後再右轉）

第4站 
日期 : 1/03/2020 (星期日）
時間 : 約下午4:15
名額：約450份（每份5個）
地點 : 深水埗區～
大坑東邨，位置在南山邨巴士站對面 （龍頭方向面向大坑西新邨）

#請瀏覽店方 Facebook 專頁，以便取得最新派發資訊。其他詳情按此瀏覽

【相關文章】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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