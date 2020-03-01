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買上癮多款口罩現貨到 ! KF94口罩門市限定平售 $15/片

行內熱話 02:04 2020/03/01

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。今次買上癮售賣多款口罩! 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

【相關文章】醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個

 買上癮設有網店，售賣多款印尼口罩，但最抵買是門市限定的 KF94口罩，每片只售 $15！建議買家先在 Facebook 查詢是否仍有貨，才好前往購買。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

【相關文章】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

爬上癮(買上癮)地址:旺角通菜街207-209，百通大廈1樓207室
辦工時間：12-8PM

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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