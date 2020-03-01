參茸公司賣口罩幫手抗疫! 發售巴西 Level 2 三層口罩現貨 $90盒/50 個

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。今次天益參茸 Skyace Ginseng 售賣巴西口罩!

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天益參茸本身是售賣參茸燕窩，但有見香港欠缺口罩，今次就購入一批高質量、品牌為 Protdesc 的巴西製造口罩，現貨已到港。店方表示的口罩規格如下:

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- 巴西製造

- 第三方 laboratory 驗證 BFE> 98.5%，相當於美洲 standard Level 2

- 通過巴西食物安全衛生局認證 《ANVISA》

- 3 層￼ 20g 高度防水口罩

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注意訂購此口罩 65 歲長者以上優先，只限 3 星香港人和只限自取。訂購方法和訂購詳情可按此瀏覽。

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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