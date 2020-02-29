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【上店即攞】愛心珊瑚水族公司派口罩! 免費送 3M 口罩每人限取一包有2 個

業界頭條 14:34 2020/02/29

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。今次有珊瑚水族公司派口罩。

【相關文章】醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個

珊瑚水族公司魚家，在 Facebook 上表示，在艱難時刻，店方都想出番少少棉力支持魚友。如需要口罩，歡迎去店舖免費取口罩。（每人限取 1 包；1 包有 2 個），數量有限，送完即止。 

【相關文章】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

 地點: 旺角通菜街165號1樓  電話:2983 6518

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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