冰室老細搵到新抗疫物資 空間消毒除菌器加 KF94 口罩套裝價發售

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。 今次龍門冰室老細又搵到新抗疫物資!

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今次老細在 Facebook 上表示，搵到 VIRUS SHUT OUT 空間消毒除菌器發售，更可連同 KF94 口罩和酒精搓手液組成防疫組合!

發售產品如下:

- $68 一個 VIRUS SHUT OUT

- $100 1人套餐

（1個VIRUS SHUT OUT + 2個KF94）

- $250 2人套餐

（2個VIRUS SHUT OUT + 4個KF94 + 120ml澳洲醫院級別70%酒精搓手液）

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售賣地點:金馬倫道38-40號金龍中心地下

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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