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冰室老細搵到新抗疫物資 空間消毒除菌器加 KF94 口罩套裝價發售

行內熱話 04:09 2020/02/29

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。 今次龍門冰室老細又搵到新抗疫物資! 

【相關文章】醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個

 今次老細在 Facebook 上表示，搵到 VIRUS SHUT OUT 空間消毒除菌器發售，更可連同 KF94 口罩和酒精搓手液組成防疫組合!

發售產品如下:

- $68 一個 VIRUS SHUT OUT

- $100 1人套餐
（1個VIRUS SHUT OUT + 2個KF94）

- $250 2人套餐
（2個VIRUS SHUT OUT + 4個KF94 + 120ml澳洲醫院級別70%酒精搓手液）

【相關文章】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

 售賣地點:金馬倫道38-40號金龍中心地下

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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撰文 : 張文啟

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