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 中小企食店聯盟以成本價發售口罩 $60 盒 50 個 針對合資格食店

行內熱話 03:20 2020/02/29

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。中小企食店聯盟表示，搜購了一批口罩，以成本價發售予合資格食店。

【相關文章】醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個

 中小企食店聯盟表示，因肺炎疫情肆虐影響香港食店，所以搜購了一批口罩，希望以成本價發售予合資格食店，務求保障員工及食客健康。口罩售 $60 盒 50 個，每間食店最多認購 2 盒，購買資格和詳情

【相關文章】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

口罩售價：$60 盒 50 個
認購數量：每間食店最多認購2盒
名額：500 間 (按登記次序)
截止登記：2月29日 (六) 22:00
取貨日期：3月4日至3月6日
取貨時間：14:00 – 18:00

購買登記連結

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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撰文 : 張文啟

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