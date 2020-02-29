研發納米鑽石物料推殺菌口罩 新世界自設口罩生產線日產 20 萬個口罩

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，市面上口罩難求，即使有口罩可買都只能「食炒價」，因此近來不少團體或名人都宣布在港生產口罩，務求增加口罩供應，跟港人一同抗疫。新世界發展早前已決定以旗下慈善基金建立本港口罩生產線，預料 4 月開始投產。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

新世界表示，執行副主席鄭志剛眼時現時的口罩荒問題，故此希望能在本港生產優質口罩。旗下慈善基金現正籌備在本港建立 2 條口罩生產線，選址屯門設立無塵廠房處理。廠房會有兩部生產機器從台灣運來香港，而口罩原材料正於東歐國家搜購。若果 4 月能投入生產的話，廠房預計日產量可達 20 萬個囗罩，當中更是成人及小童口罩都會一併生產。

【附口罩廠內部相片】不稀罕政府資助! 香港中科土耳其設口罩發產線 日產 12 萬個口罩

▲ 新世界自設口罩生產線日產 20 萬個口罩

【其他內容】愛心醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個 收益捐往慈善團體

此外，鄭志剛更透露，集團將撥出 $1000 萬，跟本地科技公司 Master Dynamic Limited (MD) 一同研發新口罩防護物料。該物料會植入納米鑽石，藉以提升防護性能。預期可提高阻擋性，甚至有抑制和殺死病毒的能力! 生產線採用此新物料後，預期可以生產出殺菌口罩!

新世界會將自家生產的口罩免費派發給非牟利團體，希望藉此幫助基層市民渡過疫情難關，以同心抗疫為前提。新世界亦指不會向政府申請資助，亦沒有動用股東資金去建立口罩生產線。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】