【真香港口罩】Made in HK 口罩廠最強合集！ 本地口罩規格銷售詳情一文看清 【不斷更新】

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情爆發，香港出現一罩難求的情況。很多有心人、商家決定解決市民燃眉之急，自費購買口罩機器並設廠生產本地口罩。至今，已有 7、8 個團體宣佈開設本地口罩生產線。這就為大家整合港產口罩品牌資料，讓大家輕鬆看清所有本地口罩廠的背景、口罩規格以及推出詳情。

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1. 口罩工廠 Mask Factory

標榜「香港製造」的「口罩工廠 Mask Factory」，在專頁建立初期引起不少網民關注，甚至質疑其背景，但近日工廠已建立官網，並吸引超過 25 萬人登記做會員。口罩工廠表示會生產符合 VFE 和 PFE 規格的本土口罩，當中分別有 5 個不用防護級別的口罩型號。

營運團體：唐先生及一群電影工作者

廠房地點：屯門

口罩規格：多種防護規格的 3 層口罩，包括 P99、P95、B99、V99 以及 B95

預計生產口罩數目：保守估計日產 7 萬個；若 24 小時運作，日產量可望超過 10 萬個

預計首批口罩推出日期：3 月頭

預計口罩售價（每個）：低至＄1

現況：已設立官網，並開始進行會員登記【按此瀏覽方法】。官方表示首批試產產品將會捐贈給前線清潔、老人、基層人仕。按此瀏覽詳情

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2. 維特健靈

維特健靈眼見香港一罩難求，決定借助自身製藥專業，與本港生產及研發空氣過濾專利物料 MultiH 的廠商百達洋行（Focus）合作，共同研發高防護性的本土口罩。這款「納米纖維殺菌防毒口罩」跟市面的 3 層口罩不同，它是設計成 4 層。中間的過濾層改成更精密糼細及具高透氣性的雙層「納米纖維網（Nanofiber）」，他們還加入了能破壞細菌胞膜的醫藥級別物質，所以能更有效地隔絕空氣中的懸浮粒子及病毒。

營運團體：維特健靈及空氣過濾物料公司 Focus

廠房地點：大埔工業區

口罩規格：4 層納米纖維殺菌防毒口罩

預計生產口罩數目：共生產 300 萬個口罩

預計首批口罩推出日期：3 月中

預計口罩售價（每個）：暫未有資料

現況：官方表示會將所有口罩用作捐贈之用或以成本價發售。按此瀏覽詳情

3. 一合口罩

創辦人何錫漢以眾籌開設本地口罩生產線。他提到，品牌生產目的在於盡力滿足本地短期急增的需求，以及日後長遠需求。因此企劃必須以營利為目的，否則日後無以為繼。因為品牌相信，創業是解決社會問題的好方法，更可體驗香港人的 Can Do 精神。

營運團體：何錫漢及二千多位出心出力人士

廠房地點：暫未有資料

口罩規格：外科口罩

預計生產口罩數目：暫未有資料

預計首批口罩推出日期：暫未有資料

預計口罩售價（每個）：暫未有資料

現況：官方表示已聘請出自 PolyU School of Design 的設計專業、醫護專業、營銷及配送專業、財務專業和最重要的工科專業人員。並聘請「相當有分量」的技術總監陳先生。口罩供貨將以本地優先；產能大於本地需求，才會出口產品。按此瀏覽詳情

4. HKTVmall

王維基早在 2 月初就表示已親自出馬，帶領「R 小隊」購入口罩製造機器，之後跟表示口罩最重要的物料過濾 Filter 已經到貨，但之後就一直未有公佈更多港產口罩消息。

營運團體：HKTVmall（王維基）

廠房地點：暫未有資料

口罩規格：3 層口罩

預計生產口罩數目：共超過 100 萬個口罩

預計首批口罩推出日期：暫未有資料

預計口罩售價（每個）：暫未有資料

現況：HKTVmall 一直未有公佈更多港產口罩消息。其他資料則可按此瀏覽詳情

5. 新世界

新世界表示眼時現時的口罩荒問題，故此希望能在本港生產優質口罩。旗下慈善基金現正籌備 2 條本港口罩生產線，兩部生產機器購自台灣，而口罩原材料則於東歐國家搜購。跟其他口罩廠不同，新世界會一併生產成人及小童口罩。新世界不會向政府申請資助。

營運團體：新世界發展旗下慈善基金

廠房地點：屯門

口罩規格：成人及小童口罩

預計生產口罩數目：日產 20 萬個

預計首批口罩推出日期：4 月投產，暫未有推出日期

預計口罩售價（每個）：暫未有資料

現況：官方表示，會將自家生產的口罩免費派發給非牟利團體，希望藉此幫助基層市民渡過疫情難關，以同心抗疫為前提。此外。集團將斥資約 $1000 萬，與本地創科公司一同研發能阻擋、抑制甚至殺死細菌及病毒的納米鑽石防護物料，用於口罩中。按此瀏覽詳情

6. 香港製造 HK Mask

HK Mask 是唯一可重用、可換濾芯之港產口罩。化學博士 K Kwong 表示由構思至完成口罩製作只花了 7 天時間，而整個設計沒有任何專利版權，全球都可以自行生產，原意是希望有更多有心人之後可以 modify 產品，令市民有更多的產品使用可能性。

營運團體：化學博士鄺士山（K Kwong）及 FOCUS Filtration and Engineering Limited

廠房地點：暫未有資料

口罩規格：可重用布套，及 Microfiber、Nanofiber 一次性口罩濾芯

預計生產口罩數目：月產 200 萬濾芯

預計首批口罩推出日期：3 月投產，暫未有推出日期

預計口罩售價（每個）：布套可自製，濾芯每個 $2 以下

現況：官方表示，濾芯方面可因應用家需要，放入 Microfiber、Nanofiber，甚至袋裝紙巾或廚房紙應急。男士、女士、中童、小童、幼兒 5 個樣板的 HK Mask 布套紙樣亦已公開，有需要可按此下載。另外，官方表示會將一半濾芯捐出，另一半作零售，並以零售的收入支持捐出的部分【按此下載布套樣板】。HK Mask 其他資料可按此瀏覽詳情

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7. SOSo Mask

香港家庭教育學院早前舉行記者會，表示早前訂購 5 部口罩生產機，而口罩生產線現已完成組裝並於無塵車間內開始運作。

營運團體：香港家庭教育學院

廠房地點：暫未有資料

口罩規格：暫未有資料

預計生產口罩數目：首月生產約 30 萬個、第二個月起每星期生產約 70 萬個

預計首批口罩推出日期：已投產，暫未有推出日期

預計口罩售價（每個）：$2

現況:官方表示口罩供應會分為兩部分，一部分將免費派發給長者、醫護等，會透過政府政策創新與統籌辦事處及行政會議成員林正財等單位協助分發。另一部分會配售予診所、非牟利機構、醫護人員及基層市民等。按此瀏覽詳情

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8. 口罩工場

工聯會向懲教署口罩工場取經，以該工場為藍本來生產港產口罩。由於口罩的過濾物料採購自懲教署口罩物料的其中一間供應商，該物料本身已獲認證，故有信心可通過 ASTM 等級 1 測試。首批口罩將作為慈善用途派發給長者及基層市民。

營運團體：工聯會

廠房地點：借用永富容器在大埔工業邨的廠房

口罩規格：跟懲教署 CSI 口罩一樣

預計生產口罩數目：首階段月產 10 萬個，共生產 200 萬個

預計首批口罩推出日期：口罩樣本已送往檢驗認證，需要 10 至 14 日才可正式流出市面

預計口罩售價（每個）：$2

現況:官方表示首階段生產的口罩不會售賣，而會派發給有需要的市民，對象包括長者、前線工友及基層市民。按此瀏覽詳情

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