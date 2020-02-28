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【新冠肺炎】湖北製口罩有效期為「至疫情結束後 6 個月內」？

行內熱話 20:44 2020/02/28

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新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐，口罩無疑是大家自保的必需品，而且香港近日的口罩供應亦有見回升，不過近日在 Facebook 的關注口罩資訊的群組內，有網民上傳出一張從湖北生產的一次性口罩檢驗合格證，在有效期一行上寫上「至疫情結束後 6 個月內」，引起網民熱論。

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 從網民上傳的照片可見，該批則上檢驗合格證的一次性無紡布口罩產自湖北省仙桃市，生產日期為 2020 年 2 月 21 日，是疫情爆發後才生產的，而在有效期一行上卻寫上「至疫情結束後 6 個月內」。照片一出，隨即引起大量網民熱論，不少網民紛紛質疑口罩實際的有效期是多久，更被嘲笑：「一日未完結，一日都唔會過期」、「神奇產品」、「 姐係你覺得佢幾耐就係幾耐」、「個 expiry date 好有彈性」、「下次疫情拎番出黎又自動復活」、「遙遙無期」、「一定係經過非常精密嘅計算先得出嘅日期」。

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撰文 : 徐慧兒

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