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【新冠肺炎】以色列有望數周內推出新型冠狀病毒肺炎疫苗

行內熱話 20:30 2020/02/28

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說起全球科研大國，可能不少人會即時想到美國，但其實以色列的創新科技發展也是全球數一數二優秀。甚至乎，以色列科學及技術部長 Ofir Akunis 表示當地科學家有望在數星期內推出新冠肺炎（武漢肺炎）疫苗，有望寫下全球抗疫路的新一頁。

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以色列科學及技術部長 Ofir Akunis 表示，過去數年當地加利利研究所 MIGAL 的科學家正着手研究一種家禽傳染性支氣管炎病毒疫苗，而因着新冠肺炎在禽畜和人類之間是擁有相似的基因和感染機制，因此科研團隊能將之稍作調整，成為適合人類使用的新型冠狀病毒肺炎疫苗，並有望在數周內推出。

加利利研究所 MIGAL 的 CEO David Zigdon 早前在一發布會上提到，鑑於全球對人類新型冠狀病毒疫苗的需求殷切，因此科研團隊現正在加快疫苗發展步伐，目標是在未來 8 至 10 星期內可以生產疫苗，並在 90 天內獲得當局安全使用批准，而當中是會以口服疫苗形式推出。

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撰文 : 蘇家華

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