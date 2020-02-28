【疫市商營】附優惠碼! 麥當勞將軍漢堡系列下周一回歸! Deliveroo 戶戶送 7 折優惠更抵食

深得不少麥當勞 fans 喜愛的將軍漢堡系列，在疫市下回歸，鐵定 3 月 2 日（下星期一）推出！麥當勞這次不只將將軍漢堡、玉子將軍漢堡帶到大家面前外，更會加推全新玉子雙層將軍漢堡，有嫩滑多汁豬柳打孖上的！



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麥當勞將於 3 月 2 日（下星期一）回歸的將軍漢堡系列的將軍漢堡、玉子將軍漢堡及玉子雙層將軍漢堡，同樣有佐以日式照燒汁的嫩滑豬柳及爽口切絲生菜，只是後兩者更會多配軟嫩蒸蛋及檸檬蛋黃醬，咬下去的質感及味道更多變，充滿層次。另外，麥當勞同日也會推出大大杯白提子雜果梳打，以清甜白提子口味糖漿配搭粒粒雜果，帶來清新味覺享受，而大家想嚐嚐大大杯白提子雜果梳打的話，就可在購買超值套餐的同時，加購大大啖組合，當中兼備和風紫菜調味或美式 BBQ 蜜糖調味的 Shake Shake 薯條粉的。

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或者各位麥當勞 fans 近來會少了出外用餐，不過如想安在家中吃麥當勞的話，都一樣有辦法的，兼且可以更抵價錢食好西！說的是以 Deliveroo 戶戶送訂購將軍漢堡系列（只限單點或午後自由選）的話，即享 7 折優惠。而如為戶戶送新用戶的話，於 3 月 31 日輸入優惠碼「3MCD20」訂餐，更獲 3 張 HK$20 優惠券呢！

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