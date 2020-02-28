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【旅遊寒冬】Wi-Fi 蛋公司掀結業潮! 維訊數據 Horizon Wifi 突倒閉 服務退款成疑?

業界頭條 20:12 2020/02/28

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 新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延至多國，熱門旅遊地日本、韓國等都成為重災區；再加上專家呼籲減少外出，市民的外遊意欲自然大減。結果，租借 Wi-Fi 蛋公司步入寒冬，其中「維訊數據」已捱不住直接停業並關閉機場櫃枱。

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香港機場 1 號客運大樓（T1）接機大堂對出的「維訊數據（Horizon Wifi Taiwan）」櫃枱，今日（28 日）貼出告示指出：「此櫃枱已經停止運作」維訊數據亦有在官方網頁貼出告示，指公司營運受去年社會事件及今年新冠肺炎疫情影響，目前已經停業。

有旅客到達機場櫃枱時才發現維訊已倒閉，亦表示事前並無接到任何通知。此外，亦有 6 到 8 名員工未能領取 2 月份薪金及遣散費，預料日內會向勞工處提出申索。而對於已經預訂了 Wi-Fi 蛋並付款的顧客，維訊數據則在官網表示顧客可洽詢指定電郵進行退款。

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撰文 : 張文啟

疫情 Wi－Fi 小店 機場 新冠肺炎 武漢肺炎

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