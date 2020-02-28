【登記FPS】政府擬用轉數快 FPS 派 1 萬元 網上銀行用家可更快收錢

早前報道，新一年財政預算案政府計劃向 18 歲或以上的香港永久性居民派發一萬元。有關政府派發 1 萬元的安排， 2 月 28 日創科局局長楊偉雄就於電台節目上表示，有意使用「轉數快」來派發 1 萬元，並預料使用網上銀行的用家可更快收錢。

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創科局局長楊偉雄於電台節目提到，政府將會成立跨部門小組處理 1 萬元的派錢事宜，亦有意利用轉數快 FPS 作為 1 萬元的發送途徑之一，預料使用網上銀行的市民，會比選擇銀行過數者更快收取款頂。

說來是次政府會預留約 10 億元作為派錢行政費，但問到楊偉雄為何現今網上銀行普及，但仍需收取如此高昂的行政費，他以「網上科技多數免費屬誤解」來回應，更形容「世上沒有免費午餐」。即使有標榜不另收費的網上服務，但過程中可能要付出一些非能以金錢衡量的代價，例如提供個人私隱資料，又或者強制收看廣告等。

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此前財經事務及庫務局局長劉怡翔出席另一電台節目時，就提及若財政預算案能在立法會順利通過，市民最快於今年 8 月就可陸續收到款項。

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