【自保為上】日本月產 6 億口罩仍供不應求？評論指日本應學台灣限制出口

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，口罩已經成為大家日常出門的必需品，香港早前出現的搶「口罩潮」，近日在世界各地亦同樣上演，而當初被港人大量搶購口罩的日本，早在 2 月 13 日發表就武漢肺炎的緊急對策當中，其中一項是撥款 5 億日圓來加強生產口罩，希望可以達至月產 6 億個口罩，但即使這樣，日本當地民眾依然面對口罩供不應求的局面。

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早在 2 月 13 日，日本政府已經要求口罩商加強生產口罩，以解民眾需求，但至 20 日日本官房長官菅義偉發現口罩仍然嚴重缺貨，令他不禁質疑這情況「不對勁」！而目前日本各界估計一星期最少要生產 9 億個口罩，方能解決口罩供不應求的問題。台灣旅日作家劉黎兒長居日本，對日本政經文化和社會變化有深厚觀察與了解，她日前則發表評論指日本需要向台灣學習，限制口罩出口，以及政府需直接向生產商購買口罩，再透過指定渠道讓民眾購買，否則生產再多口罩，日本當地人也永遠買不到，只會被內地遊客大量買走，然後轉運到中國，從中獲利。

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另外，她亦指出目前日本口罩仍然嚴重缺貨的主因，除了是因為有人大量在網絡上高價轉售外，其中最大的原因是仍然有內地人在日本國內大量搶購。據日本電視台探索過口罩缺貨原因的特輯中可見，中國人都是在藥妝店開店前便在門前排隊，而且他們人數極多，所以即使有設每人限購量，口罩依然會在開售後的短時間內被掃光。因此，她認為只有政府直接向口罩商收購再向民眾實施實名制購買，即可解決目前口罩不足的問題。

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