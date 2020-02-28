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【勞工法例】海洋公園放無薪假・KKDay「充電旅遊假」香港打工仔可 Say No？

商管策略 20:42 2020/02/28

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新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）肆虐，旅遊行業生意重挫，不管是否網上網下平台。海洋公園宣布，因應新型冠狀病毒疫情，員工 3 月 1日 起要減薪或放無薪假；台灣《聯合報》報道，旅遊電貿平台 KKday 提出「充電旅遊假計劃」，鼓勵員工在 3 至 5 月期間申請休假，惟在休假期間公司不會支付薪金。

在新冠疫情下，不少企業會向員工提供無薪假，打工仔應該確保自身的利益受到保障。

【相關文章】僱主未能為員工提供口罩違反勞工法例？

如員工不幸被僱主要求放無薪假，可採取以下 3 步保障自己權益：

（1）有權拒絕無薪假

月薪僱員有權向僱主拒絕無薪假，而僱主需要支付完整月薪，因為僱主有責任向月薪員工支付完整工資。香港特區政府曾於立法會會議中表示，如僱主和僱員之間的僱傭合約以固定月薪計算，僱主須先得到僱員的同意，才可作出無薪假的安排。至於日薪員工則不受此保障，因為僱主有權不編排日薪員工返工，但停工日數超過連續 26 星期 1/3 或 4 星期一半以上，員工可視作被裁員，可向僱主追討解僱及年資補償。

員工可透過書面方式向僱主提出拒絕放取無薪假，範本可參考職工盟Facebook 專頁 。

（2）小心留意條文細節

有公司向僱員提出放無薪假時，會要求員工簽署同意書放棄日後追討補償。如僱員看見文件上寫有「我願意放棄日後追討權利」等條文時，便必須慎重考慮清楚。有需要時可尋求工會協助，團結同事與僱主協商待日後經濟好轉時才補償員工。

【相關文章】日本麥當勞涉禁員工佩戴口罩上班 原因同笑容有關？

（3）仔細商討條文

僱員放無薪假時必須跟僱主仔細商討條文，並以書面文件證明，以保障雙方權益；當中商討的事項包括：法定假日安排、秘撈權、補償細節及放無薪假的期限等。

【相關文章】流感肺炎請病假有醫生紙就有人工？僱主拒批有薪病假合法？

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Photo：Ville Miettinen

撰文 : 廖淑瑩

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