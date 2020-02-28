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【新冠肺炎】口罩價格稍回落 藥房：貨源充足料減價促銷・韓國禁出口增變數

業界頭條 17:32 2020/02/28

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新冠肺炎 （武漢肺炎，NPC）肆虐，本地口罩供應早前曾經出現短缺，有藥房曾以「天價」出售口罩，惟隨著口罩貨源增加，其價格稍為回落。有藥房東主表示，打算調低口罩價格。

日本口罩售價反較印尼低

SME.hket 記者走訪上水多間藥房，口罩價格大約為港幣 20 至 350 元不等。當中售價曾經接近港幣 30 元 1 個的韓國 KF94 型號口罩，現時售價跌至港幣 20 元 1 個。

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韓國 KF94 型號口罩，現時售價跌至 $20/ 1 個

至於盒裝口罩，一款產地為日本 50 個裝的盒裝口罩，售價為港幣 260 元，即每個平均 5.2 元。另外，盒裝印尼口罩 50 個售價為港幣 350 元每個平均 7 元。

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業界料韓國口罩售價會上升

藥房負責人張先生表示，現時口罩短缺情況稍為緩和，貨源漸趨穩定，相信口罩價格未來亦會下跌。不過隨著韓國禁口罩出口，他預料韓國口罩售價可能會上升。

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撰文 : 廖淑瑩

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