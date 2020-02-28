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【新冠肺炎】美國．意大利口罩價格急升 美 N95 口罩炒價暴升 5 倍多

行內熱話 16:28 2020/02/28

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受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響下，不只香港口罩價格急升，美國及意大利最近都出現同樣情況，例如在美國，N95 口罩極速漲價到一個點，是一盒 20 個裝的民用 N95 口罩售價已盛惠 US$99（約 HK$780）！

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新冠肺炎（武漢肺炎）疫情現時在全球蔓延，除南極洲外，全球 6 大洲都已出現新型冠狀病毒的確診個案，因此你會明白何解口罩現為全世界最缺貨的產品。因應經濟學最基本的供求定律，凡是大眾對產品需求大於供應，那麼產品價格必定急增，如早前報道，現於 Amazon 網購的口罩價格，已比疫情開始前昂貴 4 倍左右。而在美國，現時一盒 20 個裝的民用 N95 8210 口罩售價已盛惠 US$99（約 HK$780），價格暴升 5 倍多，醫療用的 N95 價格則更為昂貴。

至於在意大利米蘭，由於當地是北部重災區倫巴底區（Lombardy）的首府，因此近日當地口罩也成熱炒商品，米蘭副檢察長 Tiziana Siciliano 表示，口罩網購價更高炒至每個 10 歐元（約 HK$86），炒價絕不遜於世界各地！此外，當地消毒液亦是繼口罩後最暢銷的產品，1L 消毒液售價已急增高達 5.5 倍，由過往 7 歐元（約 HK$60）升至 39 歐元（約 HK$335）！甚至乎，單計今年首 ６ 星期的消毒液銷量，已是去年銷量的 9 倍。

撰文 : 蘇家華

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