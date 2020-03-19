新冠肺炎肆虐，全港巿道唱淡，不少企業「水深火熱」要考慮融資尋求資金周轉。那麼中小企融資具體有哪些方式和有甚麼要注意呢？SME.hket 記者訪問德勤（Deloitte）中國副主席黎嘉恩，請他現身說法。

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問：據聞現時融資收緊，銀行不太願意借錢？

黎嘉恩表示，其實根據金管局最近召開的銀行業中小企貸款協調機制的電話會議討論，各家銀行亦推出相應紓困措施，例如：

爲期 6 至 12 個月的按揭貸款「還息不還本」計劃；

豁免「中小企融資擔保計劃」手續費以及優惠擔保費用；

將部分貸款額轉換爲現金透支額；

加快審審批時間，協助中小企業渡過難關。

中聯辦主任駱惠寧早前到訪中銀香港等在港中資企業，指在這個特殊時期，可以再謀劃推出金融支持紓困措施，協助中小企業及市民，應對經濟下行帶來的困難。就各界推出的衆多協助中小企業的特別措施，相信中小企業主可以相對解除融資收緊的疑慮。黎嘉恩認為，對於銀行來說，借貸是根本生意，是用來賺錢的。若然判斷到借貸者有能力還款，銀行其實無誘因不借錢。」

▲ 德勤中國副主席黎嘉恩。

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問：怎樣才可更容易融資？

黎嘉恩表示，不同的貸款所需要的文件多少也會有所不同，但一般來講，中小企業作為香港註冊的有限公司，已經營運至少 12個月，相信都可以找到相應的貸款類型，獲得融資。在準備貸款申請時，企業一般需要準備公司註冊證書之副本、商業登記證之副本、公司組織大綱及章程之副本、股權架構資料、最近六個月銀行月結單、擔保人的香港身份證或護照副本等。

申請貸款如企業可以提供抵押品、財務報表等，有良好還款記錄，可以獲得的貸款數額和機率也會得到提升。

問：融資方面利息和還款期如何計算？

黎嘉恩指出，商業貸款根據種類、貸款時長，以及有無擔保、抵押的不同，利率及還款期限也會有相應變動。

（1）為支援中小企業發展，政府推出由工業貿易署提供的「信貸保證計劃」及「市場推廣基金」。信貸保證計劃中政府可為中小企業提供，最長 5 年，最高為港幣 600 萬元或貸款額 50% 的的信貸保證額。換句話說，按此計劃進行融資的中小企最高貸款額達 1,200 萬元。

（2）除了政府提供的貸款計劃，香港按揭證券公司亦提供「小型貸款計劃」及「中小企融資擔保計劃」；

（3）「小型貸款計劃」中的「自僱營商貸款」提供年利率不高於 9%，最高貸款額為港幣 30 萬元，最長爲期5年的還息不還本計劃；

（4）「中小企融資擔保計劃」提供年利率不高於10厘，最高貸款額為港幣 1,500 萬元，最長爲期7年的融資計劃；

（5） 而新推出的用於紓困的特別「還息不還本」計劃，最長爲期 12 個月。

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問：中小企怎樣衡量自己應該結業抑或融資來支撐下去？例如生意額已經連續3,4個月跌了5成，你有沒有一些意見可以給到他們？

黎嘉恩指，「還息不還本」雖屬短暫措施，但在目前的環境下，相信能夠及時緩解中小企業資金緊張的困難，協助共渡時艱。

短期之內，中小企業可以考慮通過收回應收款、收預收款項、出清存貨、削減成本等方式緩解短期資金困難；

長期而言，中小企業要考慮自身業務前景、資金需求、自身實力及抗風險能力來進行衡量。

黎嘉恩總結，公司遇上經營困難不要立即想結業，而是要客觀審視業務前景。如果生意本身是賺錢的話，是否只屬短時間因素影響？也可以考慮這段時間讓員工放無薪假兼同時間裝修，當然，亦要考慮資產能承受這個情況多久。最後，如果覺得業務前景暗淡，市道唱淡只是令這件事加快發生的話，結束業務也是選擇。」

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