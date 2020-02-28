Tim Cook 指中國新冠肺炎疫情已受控 中國零件生產逐漸回復正常

新冠肺炎（武漢肺炎）早前在中國內地疫情嚴峻，不少省市的企業和工廠都一直停工，直至近日疫情漸漸有好轉的趨勢，部份省市亦開始局部復工。蘋果公司的 CEO Tim Cook 日前接受外國媒體訪問時，提到新冠肺炎對蘋果公司的影響，同時他認為目前疫情在中國已步入一個「受控」（Under Control）的階段，所以對蘋果公司在中國的生產線恢復正常感到樂觀。

早前曾有報導指 iPhone 或因富土康工廠未能如期復工而有機會「斷貨」，不過 Tim Cook 在接受訪問時指自己對中國爆發疫情持樂觀的態度，更指中國已經成功控制病毒傳播，確診患者的數字每天都在下降，所以現時不少零件製造工廠已經開始復工，生產線可以慢慢回復正常供應。

不過蘋果公司上周亦表示，由於中國業務持續受新冠肺炎影響，今年第二季度的收入或會低於預期。此外，Tim Cook 亦強調 iPhone 在全球在很多生產商，所以即使中國工廠未能完全恢復正常狀態，仍有美國工廠可生產關鍵的零件。

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