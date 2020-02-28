  • 21°C
香港時間 : 2020228日 (五) 22:33
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

Tim Cook 指中國新冠肺炎疫情已受控 中國零件生產逐漸回復正常

行內熱話 15:09 2020/02/28

分享：

新冠肺炎（武漢肺炎）早前在中國內地疫情嚴峻，不少省市的企業和工廠都一直停工，直至近日疫情漸漸有好轉的趨勢，部份省市亦開始局部復工。蘋果公司的 CEO Tim Cook 日前接受外國媒體訪問時，提到新冠肺炎對蘋果公司的影響，同時他認為目前疫情在中國已步入一個「受控」（Under Control）的階段，所以對蘋果公司在中國的生產線恢復正常感到樂觀。

早前曾有報導指 iPhone 或因富土康工廠未能如期復工而有機會「斷貨」，不過 Tim Cook 在接受訪問時指自己對中國爆發疫情持樂觀的態度，更指中國已經成功控制病毒傳播，確診患者的數字每天都在下降，所以現時不少零件製造工廠已經開始復工，生產線可以慢慢回復正常供應。

不過蘋果公司上周亦表示，由於中國業務持續受新冠肺炎影響，今年第二季度的收入或會低於預期。此外，Tim Cook 亦強調 iPhone 在全球在很多生產商，所以即使中國工廠未能完全恢復正常狀態，仍有美國工廠可生產關鍵的零件。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽商業和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 徐慧兒

相關文章

【香港口罩】本地品牌「一合口罩」成立 ! 勞動人員．供貨以本地優先
今日
【香港口罩】本地品牌「一合口罩」成立 ! 勞動人員．供貨以本地優先
【新冠肺炎】日本麥當勞涉禁員工佩戴口罩上班 原因同笑容有關？
今日
【新冠肺炎】日本麥當勞涉禁員工佩戴口罩上班 原因同笑容有關？
【業界有情】有情藥房派發 4000 韓國口罩
2020/02/27
【業界有情】有情藥房派發 4000 韓國口罩
【一個用 3 個月】韓製 Sunna 抗菌銅口罩售 $160 可重用 100 次
今日
【一個用 3 個月】韓製 Sunna 抗菌銅口罩售 $160 可重用 100 次
疫情 肺炎 新冠肺炎 iPhone 武漢肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】美國．意大利口罩價格急升 美 N95 口罩炒價暴升 5 倍多

下一篇文章

【新冠肺炎】日本麥當勞涉禁員工佩戴口罩上班 原因同笑容有關？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣