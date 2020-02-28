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【新冠肺炎】日本城試行 4 分店 app 賣口罩 下午1：30派籌

業界頭條 12:19 2020/02/28

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新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）肆虐，口罩供應緊張，早前不少老人家要在天寒地凍（現在則是大汗淋灕）的街頭通宵排隊買口罩，全城嘩然。日本城亦是其中一間曾有大量巿民排隊的商號，日前推出專用  app（流動應用程式）《J Fun APP》以派籌賣口罩；今日下午便有口罩開賣，無需排隊，在家便可先行取籌。詳情如下：

產品：Fitty 三層不織布口罩（7 片裝） [女士/兒童] 獨立包裝

售價：港幣 24.6 元/包，每人憑籌限購 2 包
派籌時間：2 月 28 日下午 1 時 30 分開始
取貨店舖：4 間指定日本城分店 (上環 / 油麻地 / 荃灣 / 大埔)
取貨時間：2 月 29 日下午1時至晚上8時
每間指定分店各有 480 張籌。

【相關文章】日本城 JFun App 推派籌賣口罩服務！會員每月限拎一次（附下載連結）

店方可能更改售賣或派發日罩時間，詳情請向店方查詢。

 

【相關文章】【香港口罩】本地品牌「一合口罩」成立 ! 勞動人員．供貨以本地優先

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撰文 : 陳文政

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