  • 19°C
香港時間 : 2020306日 (五) 20:44
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【小店奇招】捐口罩送1小時甜品放題 甜品店轉贈區內長者

業界頭條 18:43 2020/03/06

分享：

新冠肺炎 (武漢肺炎,COVID-19) 肆虐，市道差零售店要諗計求生。不少企業連月來派發免費口罩予有需要人士，有沙田的甜品店除了派發口罩外，更推出 1 小時免費甜品放題，吸引市民捐贈口罩，有宣傳效果之餘又可做善事。

【相關文章】大圍食店推捐口罩送麵 醫護人士可免費獲 3M N95 口罩

甜入心在2月初推出捐贈口罩送1小時甜品放題的活動

甜入心在 2 月時推出捐贈口罩送免費甜品放題的活動，有心人只要捐出一盒 50 個裝的口罩，店舖就會送出 1 小時甜品任食放題。店舖每日收集到 100 個口罩後，就會在翌日安排派發，口罩的派發數量會每天於 Facebook專頁上公布。口罩主要的贈送對象為 65 歲或以上的長者及沙田區的居民，市民登記後可獲發 3 至 5 個口罩 (視乎當日派發的口罩數量及對象)。

店舖會定時公布收集到的口罩數量。

店舖將於下周一 (3月9日) 早上 10 時派發口罩予粉嶺區長者，凡出示長者證且年滿 65 歲或以上人士，登記後可獲派 5 個口罩。
派籌時間：9:30
派發時間：10:00
地址：粉嶺一鳴路 23 號牽晴間 G2 舖 (金枕頭泰國餐廳)

店方可能更改派發時間，詳情請向店方查詢。

【相關文章】公司飯堂加透明板減飛沫傳播 茶餐廳抗疫措施未做足

【相關文章】疫情下更要做得出色！非旺區樓上舖粥麵館也能生存

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo甜入心 Faccebook

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【米芝蓮小店】疫情下更要做得出色！非旺區樓上舖粥麵館也能生存
2020/02/25
【米芝蓮小店】疫情下更要做得出色！非旺區樓上舖粥麵館也能生存
【疫市對策】古天樂酒家休業放有薪假保員工飯碗 譚小環餐廳逆市擴充
2020/02/20
【疫市對策】古天樂酒家休業放有薪假保員工飯碗 譚小環餐廳逆市擴充
正能量 疫情 口罩 小店 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

Colourmix 日本口罩快閃換購優惠 以 $54.9 換購日本白元 PM2.5 口罩 30 個盒裝

下一篇文章

深水埗小店賣可重用三層防菌口罩 平售 $25/ 2個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】
【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹