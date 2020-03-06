【小店奇招】捐口罩送1小時甜品放題 甜品店轉贈區內長者

新冠肺炎 (武漢肺炎,COVID-19) 肆虐，市道差零售店要諗計求生。不少企業連月來派發免費口罩予有需要人士，有沙田的甜品店除了派發口罩外，更推出 1 小時免費甜品放題，吸引市民捐贈口罩，有宣傳效果之餘又可做善事。

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▲ 甜入心在2月初推出捐贈口罩送1小時甜品放題的活動

甜入心在 2 月時推出捐贈口罩送免費甜品放題的活動，有心人只要捐出一盒 50 個裝的口罩，店舖就會送出 1 小時甜品任食放題。店舖每日收集到 100 個口罩後，就會在翌日安排派發，口罩的派發數量會每天於 Facebook專頁上公布。口罩主要的贈送對象為 65 歲或以上的長者及沙田區的居民，市民登記後可獲發 3 至 5 個口罩 (視乎當日派發的口罩數量及對象)。

▲ 店舖會定時公布收集到的口罩數量。

店舖將於下周一 (3月9日) 早上 10 時派發口罩予粉嶺區長者，凡出示長者證且年滿 65 歲或以上人士，登記後可獲派 5 個口罩。

派籌時間：9:30

派發時間：10:00

地址：粉嶺一鳴路 23 號牽晴間 G2 舖 (金枕頭泰國餐廳)

店方可能更改派發時間，詳情請向店方查詢。

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Photo：甜入心 Faccebook