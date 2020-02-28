【小店有情】甜品店贈3000口罩長者 一連3日分3地點派發

有善心人士捐贈 3,000 個予甜品店代為派發給長者！店舖會在今日起一連 3 日在沙田、九龍灣及粉嶺派發免費口罩予 65 歲或以上的長者及該區居民。

甜入心在 Facebook專頁 上表示，凡出示長者證及年滿 65 歲或以上人士，登記後可獲派 5 個口罩。至於居住在沙田、九龍灣或粉嶺的市民，可出示該區的住址證明或住戶證並持有香港身份證人士，登記後每人最多可獲派 3 個口罩。

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首日派發免費口罩詳情：

日期﹕28/2 (五)

時間﹕下午 1:30 派籌，下午 2:00 派發

地點﹕沙田橫壆街 1-15 號地下 L8F 號舖好運中心 (甜入心)

第 2 日派發免費口罩詳情：

日期﹕29/2 (六)

時間﹕下午 2:30 派籌，下午 3:00 派發

地點﹕九龍灣牛頭角道 77 號 G281 號舖淘大商場 (甜入心)

第 3 日派發免費口罩詳情：

日期﹕1/3 (日)

時間﹕上午 9:30 派籌，上午10 :00 派發

地點﹕粉嶺一鳴路23號牽晴間G2舖 (金枕頭泰國餐廳)

▲ 甜入心在Facebook專頁上的貼文

店方可能更改售賣或派發日罩時間，詳情請向店方查詢。

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Photo：Dessertissimo 甜入心 Facebook