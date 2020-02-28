【新冠肺炎】日本麥當勞涉禁員工佩戴口罩上班 原因同笑容有關？

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情在世界各地持續擴散，佩戴口罩是保障自己的最好辦法，但日本麥當勞卻被傳出，員工佩戴口罩會影響公司的形象，而禁止員工上班時戴口罩，做法非常不人道且不合理。有日本媒體就此事向當地麥當勞的客戶服務部查詢，對方回覆指是否禁止員工佩戴口罩是由分店店長自行判斷。不過，有日本專家則指麥當勞此舉已經涉嫌違反當地的法例

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武漢肺炎疫情在日本明顯還沒受到控制，但有日本媒體則報導指日本麥當勞因公司形象而禁止員工佩戴口罩上班。據報導中受訪的麥當勞員工指，公司認為佩戴口罩會遮蓋了臉上的笑容，所以禁止員工在工作期間佩戴口罩。同時亦有受訪的員工指，據現階段公司的指引，所有員工在上班期間均不能佩戴口罩。日本媒體則就此事向當地麥當勞的客戶服務部查詢，對方卻回覆指是否禁止員工佩戴口罩是由分店店長自行判斷。而有處理勞工問題的專家更表示，新冠肺炎目前有在社區中爆發的危機，如果僱主禁止員工佩戴口罩是違反當地勞工法例。

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