【香港口罩】本地品牌「一合口罩」成立 ! 勞動人員．供貨以本地優先

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。善華藥業化妝有限公司開售兩款日本口罩。因此不少企業、商家決定自設本地口罩生產線，增加口罩供應，其中一間名為「一合口罩」。「一合口罩」FB post 提到，品牌生產目的在於盡力滿足本地短期急增的需求，以及日後長遠需求，而勞動人員及供貨均會以本地優先，當產能大於本地需求，才會把產品出口。

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「一合口罩」FB post 分享創辦人 Sik Hon 創立品牌的想法及宗旨，Sik Hon 提到雖然生產口罩是一種社會責任、戰略需求，但同時當中也是純粹商業行為，因此這企劃必須以營利為目的，否則日後無以為繼，最終好事變壞事。因為品牌相信，創業是解決社會問題的好方法。以創業方式商業運作，執行解決本地缺乏口罩的狀況，更可體驗香港人的 Can Do 精神，為社會運動產生營養。

說到「一合口罩」現時營運進度，品牌現已聘請具有份量的陳姓技術總監，技術總監的出現除鞏初始企劃外，更確保日後產品研發及用戶體驗分析，提升產品質素，而口罩機、原材料，以至廠房建立都已落實及準備就緒。至於廠內設備就希望盡量引入本地廠家出品及科研成果，使產品 Made in Hong Kong 的含量更高。

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