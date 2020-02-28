新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。早前永安百貨表示預售由韓國製造的 Sunna 抗菌銅可清洗重用口罩，但很快便搶購一空。但內衣店 Sunna Character 卻有售此可重用口罩。

【相關文章】醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個

店方指，Sunna 口罩由於採用抗菌銅，口罩有抗菌、防病毒功能。而且口罩為可重用設計，清洗方法只需以暖水輕輕手洗，可加少量滴露，晾乾即可。店方指此口罩可清洗重用 100 次，可用 3 個月。它的售價亦是 $160（正價 $229），但要另付$20 郵資 ，預計 3 月 22 日到貨。

▲ 【一個用 3 個月】韓製 Sunna 抗菌銅口罩售 $160 可重用 100 次

【相關文章】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

▲ 【一個用 3 個月】韓製 Sunna 抗菌銅口罩售 $160 可重用 100 次

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

Sunna 口罩購買連結

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】