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【疫市營商】Amazon住宅區無人雜貨店開張 新鮮食物直送減少與人密切接觸

商管策略 08:12 2020/02/28

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電貿巨頭 Amazon 再向無人商店邁進一步，繼無人便利店 Amazon Go 後，早前在美國西雅圖市區開設首間無人雜貨店 Amazon Go Grocery。相比起 Amazon Go，Amazon Go Grocery 的服務對象為區內居民，因此店內售賣新鮮產品為主。

無人雜貨店主售新鮮商品

店內一如既往，除了提供必要的人力外，同樣沒有收銀櫃台。顧客只需在進入店舖前登入個人 Amazon 的服務帳號，且在店內拿取需要商品，離開店舖時即可完成自動識別及結帳。無人雜貨店售賣超過 5,000 種新鮮食材等商品，Amazon 為了簡化店內消費流程，無人雜貨店並未提供電子磅等新鮮商品處理服務，所有商品都預先標示價格，方便顧客購買，也能讓系統更容易識別價格。

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Amazon 無人雜貨店店內提供超過 5,000 種商品。

定位各有不同

亞馬遜過去曾開設無人商店，例如 Amazon Go 無人便利店，就主要售賣簡餐和飲品，Amazon Go Grocery 則售賣各類新鮮食材，甚至是熟食，因此兩者針對的客群有別；開店位置亦會採取不同策略，例如 Amazon Go Grocery 無人雜貨店可能會在距離住宅區較近位置開店，而 Amazon Go 無人商店則會設置在打工仔通勤地區。

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顧客掃描 QR Code 即可完成消費身分認證。

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Photo：Amazon Go Grocery、Eric Richards、Kevin Watts

撰文 : 廖淑瑩

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