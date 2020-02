【疫市營商】Amazon住宅區無人雜貨店開張 新鮮食物直送減少與人密切接觸

電貿巨頭 Amazon 再向無人商店邁進一步,繼無人便利店 Amazon Go 後,早前在美國西雅圖市區開設首間無人雜貨店 Amazon Go Grocery。相比起 Amazon Go,Amazon Go Grocery 的服務對象為區內居民,因此店內售賣新鮮產品為主。

無人雜貨店主售新鮮商品



店內一如既往,除了提供必要的人力外,同樣沒有收銀櫃台。顧客只需在進入店舖前登入個人 Amazon 的服務帳號,且在店內拿取需要商品,離開店舖時即可完成自動識別及結帳。無人雜貨店售賣超過 5,000 種新鮮食材等商品,Amazon 為了簡化店內消費流程,無人雜貨店並未提供電子磅等新鮮商品處理服務,所有商品都預先標示價格,方便顧客購買,也能讓系統更容易識別價格。

▲ Amazon 無人雜貨店店內提供超過 5,000 種商品。

定位各有不同



亞馬遜過去曾開設無人商店,例如 Amazon Go 無人便利店,就主要售賣簡餐和飲品,Amazon Go Grocery 則售賣各類新鮮食材,甚至是熟食,因此兩者針對的客群有別;開店位置亦會採取不同策略,例如 Amazon Go Grocery 無人雜貨店可能會在距離住宅區較近位置開店,而 Amazon Go 無人商店則會設置在打工仔通勤地區。

▲ 顧客掃描 QR Code 即可完成消費身分認證。

Photo:Amazon Go Grocery、Eric Richards、Kevin Watts