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【一文看清口罩售價】2月27日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

行內熱話 19:31 2020/02/27

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新冠肺炎（ 武漢肺炎）疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，現時口罩供應緊張，市場更出現「炒價」！因口罩持續缺貨，一罩難求的局面，未知仲要捱幾耐。因出口限制、供不應求等因素，即使是良心商戶，口罩價格亦開始上升，因此這將每日更新口罩市價，希望大家能避免買貴貨。以下資料，綜合連日來各大小商戶的格價，大致分為良心價、一般商戶/網上售價、黑店價，好讓大家可以在搶購口罩時有個參考。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

良心價暫時要靠運氣、或排隊排近數小時才買得到，例如：卓悅、日本城等。一般商戶/網上售價，可能是商戶也要用高價入手、付高昂運費及代購費再作轉售，故此也隨市面供求而有所變動。黑店價就是「堅離地」的炒價！

醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個

2 月 27 日報價更新

東南亞三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 100 (50 個)
一般商戶/網上售價：HK$160 ~ HK$200 (50 個)
黑店價：HK$250 或以上 (50 個)

短評：因日本口罩的一般商戶/網上價，每個約 HK$5，東南亞口罩雖然貨源短缺，但也未能抬價，平均每個 HK$3 ~ $4 也不難買到，惟有些貨的外盒，令人信心不大。

士多開售韓國 KF94 口罩  開賣 ＄9.9 一個

日本三層外科手術口罩

良心價：HK$80 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)
一般商戶/網上售價：HK$200 ~ 250 (50 個)
黑店價：HK$350 或以上 (50 個)

短評：日本當地口罩也非常缺乏，正式渠道供港的貨，例如：卓越等，也越來越少。不過，先前網購、代購的貨也陸續抵港，日本口罩價也沒有大變動，平均每個 HK$4 ~ $5 也不算難買，但最好留意是否通過 VFE 測試。

卓悅網店即時發售日本三次元口罩每包 59 元

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$10 ~ $13 / 每個
一般商戶/網上售價：HK$15 ~ $20 / 每個
黑店價：HK$25 或以上 / 每個

短評：韓國實施禁止口罩出口，市面上的 KF94，暫時維持昨日價格，有小量 HK$15 至 HK$20 的貨，但多數店舖也賣 HK$25 以上，跟 N95 相近。

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 27 日下午 7 時

【相關內容】小店發售 3M Nexcare 三層口罩 $175 盒/ 26 個

撰文 : 蔡子峰

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