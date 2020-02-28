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【疫市營商】本港消費市道疲弱 美容店：振興零售減租始終最實際

業界頭條 17:28 2020/02/28

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新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情肆虐，市民減少外出消費，零售商戶生意大減，苦不堪言。日前公布《財政預算案2020》中增加了 7 大紓困項措施協助中小企，亦未能真正幫助業界。有美容公司負責人指，現時消費市道疲弱，業主減租才能協助他們渡過難關。

減租才是有效方法

在銅鑼灣開設美容公司的林靜（Janet）指，零售業約 30% 成本來至租金，政府在預算案中對零售企業補貼只佔總成本 0.3%，所以幫助不大。她又指，現時新冠肺炎疫情反覆，消費者仍然未有信心出外消費，預期公司今年首季的營業額不明朗，她希望政府能跟地產商和商場管理公司商議實施免租期，救助零售行業。

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Skin Retreat創辦人林靜(Janet)

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政府推不同措施助中小企

《財政預算案 2020》中推出一系列「撐企業、保就業」的措施，包括寬減 2019／20 課稅年度百分之百的利得稅、寬免 2020／21 年度的商業登記費、補貼合資格的非住宅電力用戶額外 4 個月每月 75% 電費開支及減免非住宅用戶額外 4 個月 75% 應繳水費及排污費等。

【相關文章】商場僅餘1成人流 商戶欲罷巿要求減租：「大家不想等死」

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撰文 : 廖淑瑩

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