【疫市營商】肺炎疫情肆虐網上婚展代替實體展？婚禮顧問：顧客仍喜歡面談親身試

新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情肆虐，不少展覽和大型活動延期甚至取消，婚宴準備活動當然也不能例外。有服務商乘勢推出「網上婚展」幫準新人獲得相關資訊及服務配對，但這又能否取代實體展覽服務洽談？

「新婚生活易」早前推出「生活易網上婚展」，屬全港首個網上婚展，其內容跟實體展覽大致相同，如婚宴酒席、婚攝、婚戒、「過大禮」等商戶資訊優惠，亦可互動向商戶查詢詳情。

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▲ 網上婚展i能否代替實體展覽？

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網上平台有好有不好

婚禮顧問歐惠芳表示，現時婚禮行業因新冠肺炎疫情「重創」，有網上平台做宣傳亦不失為好方法，但問及能否取代傳統婚展，她直言有保留：「一來新人都慣了逛婚展，二來商戶想加入（網上婚展）平台必須花費一定金額，才能在平台上陳列資料約兩星期，故這個平台其實有局限。例如過往會展之類的大型婚展，同時會有數百個參展商，這個網上平台暫時就我所見，大約只有 30 多個參展商，不算太多。」

歐惠芳續稱，不少婚禮從業者兼營自家網店，變相沒太大動機花錢加入新平台，某些婚禮行業又非親身接觸不可。她解釋：「如買衣服定然要試身，看到實物、摸到衣服材質才為準，到時有小要求都可直接與店家溝通，這是網上平台做不到的。」

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▲ 香港首間婚禮顧問公司創辦人歐惠芳。

歐惠芳建議，若準新人確定光顧網店，必須了解清楚公司過往口碑，並要了解合約形式到底是網上簽約還是要到門市簽約，尤其重要的是若果婚禮改期，公司會否收取附加費用，始終未來數月疫情會發生什麼變化尚未可知，要對任何事態，包括作最壞打算。

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