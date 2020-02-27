【新冠肺炎】港產口罩生產線首周產30萬個供團體配售 部分免費贈醫護

香港家庭教育學院及「新思維」今天（27 日）公布，表示「香港人口罩 SOSo Mask」港產口罩生產線已完成組裝並於無塵車間內開始運作，預計首星期可生產約 30 萬個口罩。口罩除會免費派發予指定對象，但不會公開發售。

香港家庭教育學院早前訂購 5 部口罩生產機，第一部已於上周交付並已完成組裝，放置於無塵車間內運作生產口罩。學院預計，第一個月可生產約 30 萬個口罩，至第二個月起，可增加至每星期約 70 萬個。口罩供應會分為兩部分，一部分將免費派發給長者、醫護等，會透過政府政策創新與統籌辦事處及行政會議成員林正財等單位協助分發。另一部分會配售予診所、非牟利機構、醫護人員及基層市民等，預計每個口罩售價為港幣 2 元。

【相關文章】一文看清口罩售價：即日最 新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】

香港家庭教育學院傍晚發聲明強調，SOSo Mask口罩謹供以下團體配售，未有開放給公眾人士訂購。

1. 透過私家醫生、脊醫學會，牙醫及獸醫網絡向診所供應；

2. 透過與護士協會合作，供應醫護人員日常使用；

3. 有需要的非牟利機構；

4. 透過區議會供應香港基層市民。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩 供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專 頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】