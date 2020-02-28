【業界有情】藥房贈長者4000韓國口罩 每籌10個周六早上派發

新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）肆虐，口罩供應緊張，有屯門藥房將在星期六（2 月 29 日）向長者派發韓國口罩。只限長者領取，每人限取 1 包，每包 10 個口罩。當時長者或長者家人憑長者咭（社署）登記領籌，再憑籌到店領取，全程均可由長者家人代辦、代領。詳情如下：

藥房：世民中西大藥房

地址：屯門仁政街 33 號地下

日期：2 月 29 日 (星期六)

時間：上午 8 時 30 分

名額：400 (長者)

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店方可能更改售賣或派發日罩時間，詳情請向店方查詢。

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