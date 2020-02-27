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【業界有情】有情藥房派發 4000 韓國口罩

業界頭條 18:48 2020/02/27

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新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）肆虐，口罩供應緊張，有屯門藥房在 2 月 28 日向長者派發韓國口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

屯門藥房新利西藥房在 2 月 28 日向長者派發韓國口罩，一人可獲 10 個。

詳情如下：

藥房：新利西藥房
地址：屯門鄉事會路 94 至 110 號 康利中心大廈 21 號舖
日期：2 月 28日 (星期五)
時間：上午 9  時正
名額：400 (長者)

【相關內容】醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個 

只限長者領取，每人限取 1 包，每包 10 個口罩。當時長者或家人憑長者咭（社署）登記領籌，再憑籌到店領取，全程均可由長者家人代辦、代領。店方可能更改售賣或派發日罩時間，詳情請向店方查詢。

【相關內容】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

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撰文 : 陳文政

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