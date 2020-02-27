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【疫市營商】名廚餐廳也敵不過肺炎 Jamie’s Italian 香港全線分店明日結業

行內熱話 14:33 2020/02/27

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新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情肆虐，加上早前香港社會事件影響，令本地消費道疲弱，當中餐飲及零售業受到嚴重打擊。香港經營環境漸趨困難，就連英國名廚 Jamie Oliver 在香港開設的餐廳 Jamie's Italian 也敵不過疫情，全線分店將會在明日結業。除了香港的兩間分店將於明日停業，而位於台灣新光三越台北信義廣場分店早前已經停業。

港台分店先後結業

營運商指，受到本地社會事件、新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）及租金高企影響，而決定結業。Jamie Oliver 旗下的餐飲集團，早於去年 5 月因財政問題而宣布破產，當時集團旗下的 25 間餐廳中有 22 間結業，估計超過 1,000 名員工受影響。即使 Jamie Oliver 旗下餐飲集團已宣布破產，但當時他表示海外 25 間 Jamie’s Italian，包括香港 2 間特許經營店，不會受到集團破產的消息影響，可惜現時敵不過肺炎，最終將兩間香港分店結業。

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英國名廚Jamie Oliver

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開業初期大排長龍 最終敵不過疫情

Jamie’s  Italian 於 2014 年進軍香港，於銅鑼灣開設第一間店舖，翌年又於尖沙咀海港城開設分店，兩間店舖在開業初期吸引食客大排長龍。但海外特許經營商 Big Cat 指，去年下半年的本地社會運動，導致訪港中國旅客大減，餐廳第 4 季銷售已按年下跌超過 2 成，加上新冠肺炎疫情急劇惡化。公司預計，將影響近 100 名員工，會確保員工獲得全額薪金。

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Photo：Jamie's Italian Hong Kong Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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