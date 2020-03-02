【疫市營商】政府紓困措施太慢？酒吧業：儘早派1萬元・控制疫情刺激消費

《財政預算案2020》日前出爐，酒吧業協會副主席錢雋永表示，政府雖然推出多項措施，但對業界幫助甚微，全民派錢刺激消費確實有效，惟措施落實需時，他希望政府可提早推行措施，助業界渡過難關。

錢雋永表示，財政預算案確推出不少惠民紓困措施，但對業界幫助不大。他解釋：「當然牌費、電費、水費都是錢，但幫助有限，最有效的相信都是全民派 1 萬元，畢業政策針對 18 歲以上成年人，我們的目標客群就是 18 至 38 歲成人，相信派錢後能刺激到他們消費。」

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錢雋永指出，受新冠肺炎（武漢肺炎，NCP）疫情影響，很多港人都在家工作（home office），他們都會有娛樂需求，有消費的意欲的話酒吧就有機會受惠，說：「但這項措施要 7 月才開始登記，最快能拿到錢時已經是 8、9 月，即我們還要頂一段長時間，太久了。」

▲ 酒吧業協會副主席錢雋永。(資料圖片)

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他直言，如政府真的想救巿，理應將登記時間提早至 4 月，務求 5 月就將錢派到巿民手上。他指酒吧業情況已比酒樓、食肆好，但仍要「蝕住做」，盼政府可考慮市場情況儘快落實派錢措施。

錢雋永說：「長遠來說，一定要控制疫情，市道才能回復正常。但直到現時，我們仍看不到政府有積極措施應對新冠肺疫情，明明經歷過沙士，現在仍錯漏百出，酒吧業界對此感到很失望。派錢政府又派到多少次呢？疫情再惡化又怎麼辦呢，餐廳酒吧們又挨到幾耐？政府真的要思考一下。派錢只是一時之計，不在源頭防疫，做再多事都是事倍功半。」

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