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【業界有情】旅遊平台推「網上幫人換領抗疫包」行動 星期五前登記

業界頭條 13:29 2020/02/27

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連月來不少企業都派發免費抗疫用品給有需要人士，對抗新冠肺炎（武漢肺炎,NCP），一盡社會責任。有旅遊平台推出「網上幫人換領抗疫包」行動，盼有心人將防疫物資送到有需要人士手上。

遊牧爆谷在 Facebook專頁上表示，「網上幫人換領抗疫包」行動主要是將抗疫包送給有需要人士，如市民留意到身邊的人士，如鄰居、行動不便者或大廈的清潔工人需要物資，可透過網上填表格告知情況，平台會根據提交者逼切的程度將抗疫包送出。「抗疫包」內有 1 包消毒濕紙巾、1 支酒精搓手液及 10 個口罩。截止提交日期為 2 月 28 日（星期五），通知及領取日期為 3 月中，不論成功與否都會收到電郵通知。

【相關文章】阿布泰贈10000個口罩予18歲以下大專及中學生 網上登記今晚截止

網上登記表格

登記領取「抗疫包」表格

店方可能更改售賣或派發抗疫用品時間，詳情請向店方查詢。

【相關文章】日本城 JFun App 推派籌賣口罩服務！會員每月限拎一次【附下載連結】

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：遊牧爆谷 Travelpop Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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