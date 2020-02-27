【業界有情】旅遊平台推「網上幫人換領抗疫包」行動 星期五前登記

連月來不少企業都派發免費抗疫用品給有需要人士，對抗新冠肺炎（武漢肺炎,NCP），一盡社會責任。有旅遊平台推出「網上幫人換領抗疫包」行動，盼有心人將防疫物資送到有需要人士手上。

遊牧爆谷在 Facebook專頁上表示，「網上幫人換領抗疫包」行動主要是將抗疫包送給有需要人士，如市民留意到身邊的人士，如鄰居、行動不便者或大廈的清潔工人需要物資，可透過網上填表格告知情況，平台會根據提交者逼切的程度將抗疫包送出。「抗疫包」內有 1 包消毒濕紙巾、1 支酒精搓手液及 10 個口罩。截止提交日期為 2 月 28 日（星期五），通知及領取日期為 3 月中，不論成功與否都會收到電郵通知。

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▲ 網上登記表格

登記領取「抗疫包」表格

店方可能更改售賣或派發抗疫用品時間，詳情請向店方查詢。

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Photo：遊牧爆谷 Travelpop Facebook