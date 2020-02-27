【劈價開賣】士多突發開售韓國 KF94 口罩 下午開賣 ＄9.9 一個

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。士多 Ztore 在 Facebook 專頁上宣布，於今日（2 月 27 日）下午 1 時起於網站上開售韓國製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩，口罩一包內有 1 個，每張訂單只限買 10 個。

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是次售賣的是韓國製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩，此口罩是由韓國製造、韓國進口，符合韓國食品藥品安全局指定口罩 KF94 等級，有效阻隔 94% 微細懸浮粒子，包括細菌及微粒，通過多項測試標準，包括抗菌性能測試、ISO 9001、ISO 14001 等。此產品有兩款包裝，但同為 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩。不過數量有限，每張訂單限購 10 個，而且土多相信該段時間網站會比較繁忙，所以希望大家耐心等候。店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

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