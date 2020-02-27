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【劈價開賣】士多突發開售韓國 KF94 口罩 下午開賣 ＄9.9 一個

業界頭條 13:19 2020/02/27

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。士多 Ztore 在 Facebook 專頁上宣布，於今日（2 月 27 日）下午 1 時起於網站上開售韓國製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩，口罩一包內有 1 個，每張訂單只限買 10 個。

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

是次售賣的是韓國製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩，此口罩是由韓國製造、韓國進口，符合韓國食品藥品安全局指定口罩 KF94 等級，有效阻隔 94% 微細懸浮粒子，包括細菌及微粒，通過多項測試標準，包括抗菌性能測試、ISO 9001、ISO 14001 等。此產品有兩款包裝，但同為 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩。不過數量有限，每張訂單限購 10 個，而且土多相信該段時間網站會比較繁忙，所以希望大家耐心等候。店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

【相關內容】愛心醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個

購買網址【按此】

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 【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】 <<<唔想食炒價請 Bookmark

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

【相關內容】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

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 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

 

撰文 : 徐慧兒

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