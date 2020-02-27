【業界有情】阿布泰贈10000個口罩予18歲以下大專及中學生 網上登記今晚截止

昨日財政司司長在新一份財政預算案中宣布向 18 歲以上的香港永久性居民派發 1 萬元，但 18 歲以下就好像不需要幫助。有小店決定派發 10,000 個免費口罩予 18 歲以下大專生、中學生及應屆文憑試考生，對抗新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）。名額 1,000 個並採取網上登記方式，截止登記時間為今晚晚上 11 時 59 分。

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▲ 阿布泰國生活百貨採用網上登記方式

阿布泰國生活百貨在 Facebook專頁上表示，會免費派發口罩給 18 歲以下大專生丶中學生及所有文憑試應屆考生。學生只要持有有效本地學生證，填寫網上表格登記就可以免費領取一份口罩（每份 10 片），名額 1,000 個。如果超額登記，將以先到先得形式送出。另外，如果學生是文憑試應屆考生，收到領取口罩通知電郵到門市領取口罩時，店舖會額外送上神秘禮物一份為考生打氣。

店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

登記免費領取口罩表格。

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Photo：AbouThai 阿布泰國生活百貨 Facebook