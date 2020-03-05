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【特色小店】陶藝工作室推聯乘產品傳遞正能量 盼網上推廣殺出血路

商管策略 08:44 2020/03/05

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Kit 堅持一班只有約 4 個人，務求可以照顧全部學員。

陶藝工作室通常主要盈利來自於教班，惟現時新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情嚴重，學員都不願出外，小規模的工作室東主可以怎樣提升營業額？位於深水埗的「習作」決定在網上進行更多聯乘推廣，希望具正能量的產品能打開市場。

「習作」位於深水埗福華街的唐樓 1 樓，創辦人程傑嫻（Kit) 說：「我之前從事產品設計，大約 2 年前決定經營自己的工作室。專心做我最喜歡的陶藝。」她在大學修讀設計時便與陶藝結下不解緣，其時更跟菜園村合作，以菜園村泥土燒製陶瓷食具予其私房菜館使用，難忘的經歷改變了她的人生軌跡，即使開業至今跌跌撞撞，她仍堅持下去。

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工作室非常明亮廣濶。

程傑嫻決定在唐樓開業，是因為其樓底高，比工廠大廈空間感更強，更有家的感覺，學生做陶瓷時更能放鬆學業及工作壓力。然而保持住這個舒適環境，程傑嫻背後默默做了大量體力勞動：因為唐樓沒升降機，陶藝班用的泥都要由她親自一包包抬上來，又因為單位電力不足以推動電窯，所以學生的作品要由 Kit 小心翼翼帶住另一個地方燒製好再運回來。

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程傑嫻笑言這樣做非常值得，最重要還是學生們會享受陶瓷製作，教班時更很熱衷地拍下學生捏陶的過程，留下美好的創作時刻。她又說：「見到學生開心是最重要的。如果不停開班、教班，其實整件事就又會變得像打工一樣。所以要在當中找到平衡點，學生開心，辛苦便值得。」

雖然「習作」佔地大，程傑嫻仍堅持小班模式教學，一班最多約 4 人，務求能照顧到每位學員，惟現時新冠肺炎疫情嚴重，學員不願出外，來自工作坊的收入大減，Kit 坦言工作坊收入佔總營運八成，故更要靈活謀求出路。

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與聖木品牌合作。

Kit 的作品。

程傑嫻表示，現時習作會主力做更多網上推廣，除了自家產品和寄賣產品外，「習作」亦與不同品牌作聯乘產品，例如與聖木錐香合作， Kit 製作香座；又或與木工品牌合作，對方製作貓碗架，自己製作貓碗，盼能互相吸引對方品牌的客戶，盼抗負能量的產品可以打開市場。

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撰文 : 陳文政

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