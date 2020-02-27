【業界有情】美容公司捐贈2000口罩予長者 周五中午派發

有化妝品公司將於明日（2 月 28 日）中午 12 時免費派發 2,000 個口罩予 60 歲或以上長者，名額 500 個。Angel Beauty Bar 在其 Facebook專頁表示，是次免費派發口罩的對象為 1960 年 2 月 28 日前出生，並持有香港永久居民身份證的長者。店舖會在明日中午 12 時開始派籌，名額 500 個，成功取籌者可獲贈 4 個口罩，每人限取 1 包，派完即止。

口罩派發地點: 九龍花園街 205C-E 號地下 C 及 D 鋪

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▲ Angel Beauty Bar在Facebook上的貼文

店方可能更改派發時間，詳情請向店方查詢。

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Photo：Angel Beauty Bar Facebook