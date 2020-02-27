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【業界有情】美容公司捐贈2000口罩予長者 周五中午派發

業界頭條 20:57 2020/02/27

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有化妝品公司將於明日（2 月 28 日）中午 12 時免費派發 2,000 個口罩予 60 歲或以上長者，名額 500 個。Angel Beauty Bar 在其 Facebook專頁表示，是次免費派發口罩的對象為 1960 年 2 月 28 日前出生，並持有香港永久居民身份證的長者。店舖會在明日中午 12 時開始派籌，名額 500 個，成功取籌者可獲贈 4 個口罩，每人限取 1 包，派完即止。

口罩派發地點: 九龍花園街 205C-E 號地下 C 及 D 鋪

【相關文章】愛心醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個 收益捐往慈善團體

Angel Beauty Bar在Facebook上的貼文

店方可能更改派發時間，詳情請向店方查詢。

【相關文章】【更易買到口罩-】日本城 JFun App 推派籌賣口罩服務！會員每月限拎一次【附下載連結】

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Angel Beauty Bar Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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