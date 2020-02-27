【業界有情】食品公司贈2000口罩予長者 周四上午派發同抗新冠肺炎

新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）肆虐，口罩供應不穩，亦不是個個市民有錢有時間買到「即時快閃開售」口罩。寶倫食品明天（2 月 28 日）上午再次派發口罩，詳情如下：

日期：2020 年 2 月 28 日（星期五）⠀

派籌時間: 上午 9:30⠀

派發時間: 上午 10:00⠀

派發地點: 寶倫紅磡門市

派發地址: 紅磡蕪湖街 53 至 59 號金輝行地下 C 舖⠀

名額：200 籌 (每人 1 籌，每籌 10 個口罩）⠀

寶倫食品今日上午已派出了 2,000 口罩予長者。

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派口罩詳情:⠀

每人只可取 1 個籌, 額滿即止。⠀

憑籌只可免費獲取 10 個口罩⠀

對象: 65 歲或以上長者 (取籌時需出示香港身分證或長者卡)⠀

如未能出示有效證明文件，將不獲派發口罩籌⠀

如有任何爭議，寶倫食品將保留最終決定權。店方可能更改售賣或派發抗疫用品時間，詳情請向店方查詢。

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