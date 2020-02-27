日本 VFE 99% 高階三層口罩 藥房平售 $68 包 10 個

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。善華藥業化妝有限公司開售兩款日本口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

善華藥業在 Facebook 上表示，兩款日本口罩已到貨。分別為支援 99% VFE,BFE,PFE 的EASE MASK 口罩 10 枚裝，以及日本浪速製作所三層 3D 立體口罩 7 個裝 (99% BFE)。前者售 $68 包 10 個，後者 $59 7 個。當大前者支援更高過濾規格，更為抵買!

【相關內容】良心價賣 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

【相關內容】 藥房良心價發售口罩 成人及小童款均一價 ＄60 一盒

【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】 <<<唔想食炒價請 Bookmark

善華藥業地址:元朗壽富街 7 號地下

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

【相關內容】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】