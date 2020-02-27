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日本 VFE 99% 高階三層口罩 藥房平售 $68 包 10 個

行內熱話 01:57 2020/02/27

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。善華藥業化妝有限公司開售兩款日本口罩。   

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善華藥業在 Facebook 上表示，兩款日本口罩已到貨。分別為支援 99% VFE,BFE,PFE 的EASE MASK 口罩 10 枚裝，以及日本浪速製作所三層 3D 立體口罩 7 個裝 (99% BFE)。前者售  $68 包 10 個，後者 $59 7 個。當大前者支援更高過濾規格，更為抵買! 

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 【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】 <<<唔想食炒價請 Bookmark

善華藥業地址:元朗壽富街 7 號地下

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

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撰文 : 張文啟

疫情 口罩 日本 小店 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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