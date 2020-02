愛心醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個 收益捐往慈善團體

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重,口罩已成市民搶購對象,市場仍有炒賣口罩的情況出現。醫療產品代理公司 Medisource Supply 表示,將提供現貨口罩供市民在網上進行認購。

Medisource Supply 在 Facebook 上表示,將提供現貨 180 盒中童口罩 (50片裝) 在網上進行認購。該公司提供的認購形式如下:

認購形式

1. Like Medisource Supply (Asia) Co Ltd 普康(亞洲)醫療儀器有限公司專頁

2. SHARE 該活動帖子到自己的Facebook,並將該帖子需設為公開

3. 同時在活動帖子留下一句以「守護孩童;齊心防疫」為題,為所有人加油的句子

符合以上條件者,該公司會選出最具創意的留言。

-頭 10 名最有創意的得獎者將免費獲得一盒中童口罩

-其餘得獎者能夠以港幣 50 元認購一盒 50 個的中童口罩 (該公司將扣除成本開支,把收益直接捐款往慈善團體)。公佈得獎者後,該公司將儘快安排得獎者前往該公司交收。

口罩規格

-ISO13485

-Reach American Surgical Mask Level: STM F2100-11 Level 2

-Reach European Surgical Mask Level: EN 14683 Level IIR

-Particle Filtration Efficiency (P.F.E.): 99%;

-Bacterial Filtration Efficiency (B.F.E.): 99%

活動結束時間: 2020年3月1日23時59分

結果公佈時間: 2020年3月4日中午12時

網購需留意風險,尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚,了解口罩發貨、口罩質素和真偽,並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

