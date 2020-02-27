  • 20°C
香港時間 : 2020229日 (六) 07:23
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

愛心醫療產品公司開賣口罩 平售 $50 盒/50 個 收益捐往慈善團體

業界頭條 09:31 2020/02/27

分享：

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。醫療產品代理公司 Medisource Supply 表示，將提供現貨口罩供市民在網上進行認購。

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Medisource Supply 在 Facebook 上表示，將提供現貨 180 盒中童口罩 (50片裝) 在網上進行認購。該公司提供的認購形式如下:

【相關內容】良心價賣 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

認購形式
1. Like Medisource Supply (Asia) Co Ltd 普康(亞洲)醫療儀器有限公司專頁
2. SHARE 該活動帖子到自己的Facebook，並將該帖子需設為公開
3. 同時在活動帖子留下一句以「守護孩童；齊心防疫」為題，為所有人加油的句子

符合以上條件者，該公司會選出最具創意的留言。
-頭 10 名最有創意的得獎者將免費獲得一盒中童口罩
-其餘得獎者能夠以港幣 50 元認購一盒 50 個的中童口罩 (該公司將扣除成本開支，把收益直接捐款往慈善團體)。公佈得獎者後，該公司將儘快安排得獎者前往該公司交收。

【相關內容】 藥房良心價發售口罩 成人及小童款均一價 ＄60 一盒

口罩規格

-ISO13485
-Reach American Surgical Mask Level: STM F2100-11  Level 2
-Reach European Surgical Mask Level: EN 14683 Level IIR
-Particle Filtration Efficiency (P.F.E.): 99%;
-Bacterial Filtration Efficiency (B.F.E.): 99% 
-更多詳情按此

【自食其果】美國缺 N95 口罩指中國禁止出口 擬將供應鏈回歸美國本土

活動結束時間: 2020年3月1日23時59分
結果公佈時間: 2020年3月4日中午12時

 >>>>>  口罩認購按此瀏覽 <<<<<

 【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】 <<<唔想食炒價請 Bookmark

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

【相關內容】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

 盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

愛心藥房派口罩後又平賣口罩! 韓國 KF94 口罩售平均 $17 個
2020/02/26
愛心藥房派口罩後又平賣口罩! 韓國 KF94 口罩售平均 $17 個
美國快速研發新冠病毒疫苗 擬 4 月進行人體臨床測試
2020/02/26
美國快速研發新冠病毒疫苗 擬 4 月進行人體臨床測試
【2 月27日早上口罩情況】 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【一文看清不斷更新】
2020/02/27
【2 月27日早上口罩情況】 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【一文看清不斷更新】
【不要棄單!】代購口罩被客人以不同藉口退單 化妝店店主氣餒指香港人不守信
2020/02/26
【不要棄單!】代購口罩被客人以不同藉口退單 化妝店店主氣餒指香港人不守信
【更易買到口罩?】日本城 JFun App 推派籌賣口罩服務！會員每月限拎一次【附下載連結】
2020/02/26
【更易買到口罩?】日本城 JFun App 推派籌賣口罩服務！會員每月限拎一次【附下載連結】
疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣