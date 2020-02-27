【財政預算案2020】旅遊界不收貨？旅議會：業界水深火熱盼設基金援助

《財政預算案 2020》推出多項措施，惜對受衝擊最大的旅遊業界未有充足紓困措施。香港旅遊業議會主席黃進達理解預算案以對抗新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情做最大考慮，他希望未來政府能有其他針對性措施，如失業或就業不足相關貸款。

他坦言財政預算案確對業界有幫助，惟大部分是惠民措施，著眼點不在旅遊業，他體諒政府現時主力抗疫，但現時香港旅遊業情況嚴峻，盼政府能在近期推出針對性紓困措施。

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黃進達說：「旅遊業在出入境方面的情況都非常不樂觀，旅遊接待跟本地食肆不同，食肆或者都可以有收入，但我們部分業界中人已無收入很久，入境方面很多人都幾個月無收入，根據香港旅遊發展局數字，去年第 4 季入境數字跌近一半，入境旅行團生意從業者長期零收入，出境方面亦差不多。事實上，印花稅數字已反映，出境生意跌近 8 成，現時有些國家開始對香港實施特殊入境政策，受影響愈來愈大。」

黃進達表示，大部分從業員被迫休業和開工不足，惜暫時未見政府有針對性紓困措施，盼政府未來能透過基金援助業界，又或者提供失業、就業不足的相關貸款，甚至加強旅遊業界退稅優惠，讓業界渡過難關。

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Photo：Bernard Spragg、何志衡