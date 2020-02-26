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【不要棄單!】代購口罩被客人以不同藉口退單 化妝店店主氣餒指香港人不守信

行內熱話 23:22 2020/02/26

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。在口罩荒的一段日子，有化妝師眼見大家辛苦四出搶購口罩，便主動幫網民從世界各地不同途徑訂購口罩，誰料近日口罩供應量上升後，售價下降後，不少當時訂購了口罩的客人都以不同奇怪藉口「棄單」，令好心代大家訂購口罩的化妝店店主直指「心很累，好氣餒」，感覺大家都將自己當成用完即棄的「Condom」。 

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化妝師在其店鋪的 Facebook 專頁上發文，指當日市民沒有口罩時，自己停工全力為大家到處搜羅口罩，每天被大家大量的信息「狂追」，惟口罩到貨之時，市面上的口罩供應亦已回升，所以大家便以各式各樣不負任的藉口退訂，希望化妝師退回金錢。部分藉口包括：「出面啲口罩我訂到喇，我想退錢 / 我唔要啦」、「今日我喺出面買咗盒 100 蚊嘅口罩，你嗰盒 $150 我而家要退錢」、「我之前冇追你個 post 唔知有得攞, 請退錢, 我屋企夠存貨啦」等等。化妝師指，希望退錢的人，亦已全部獲原額退款。

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不過有一些已訂貨但卻不取貨亦不回信息的人，令其更為生氣，因為知道有人需要口罩，奈何自己手上有貨但卻不能出售，只因這些自私的人既不回訊息也不前往取貨，所以樓主發文希望已經訂購口罩的人，可以做一個負責任的人。

【相關內容】良心價賣 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

化妝師指，當初訂購口罩導致自己銀行帳戶及信用卡被凍結，訂貨中的差價亦無向大家收取過，但沒想到自己好心為大家付出，會遭大家將自己當成用完即棄「condom」的待遇。最後化妝師在帖文中指希望已訂貨的人，可以早日現身取貨或告知不要貨，而在 2 月 29 日前沒有現身的人將全部當棄單論。同時，化妝師亦有部分口罩、 美國酒精搓手液可出售，有意者可在營業時間到其店購買。

【自食其果】美國缺 N95 口罩指中國禁止出口 擬將供應鏈回歸美國本土

發售物資內容:

-馬來西亞口罩，$95盒 （ 大約有 100盒 ）

-外科手術口罩，$150盒

-美國酒精搓手液 118 ML（70 % Alcohol），$65支 （現貨）不限支數 （大約有 4000支）

訂貨後可以直接在公司購買

 【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】 <<<唔想食炒價請 Bookmark

地址 : 九龍灣臨興街美羅中心一期3樓320室
營業時間 : 12：30 - 9：00

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

【相關內容】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

 盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 徐慧兒

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