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【財政預算案2020】初創企業坦言受惠不大：現行措施只夠交寬頻上網費！

業界頭條 11:55 2020/02/27

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《財政預算案2020》中政府推出多項紓困措施，但對於初創企業來說仍稍嫌力度不足。有剛開始營運兩個月、專營港產氈酒（Gin）的公司坦言，新措施對 startup、其從事冷門行業的公司力度不大。

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HONG KONG CRAFT DISTILLING 聯合創辦人 Jeremy Li 表示，公司由去年 12 月開始營運，財政預算案在水電補貼的幫助有限：「大約能補助到數千元吧。現在是冬天，暫時不用開冷氣，如果是夏天的話冷氣費近萬，補貼就更幫到手吧。」

Jeremy 指出現時酒吧生意差，連帶訂貨都變少，營業額受影響；加上他們從事的行業較冷門，大部分營運成本都花在申領牌照和租金。他解釋：「例如我們做烈酒，要打烈酒稅，便要向海關申請相關牌照，而稅倉牌照 1 年要近 2 萬多元。蒸餾酒廠要同時擁多個不同牌照，一些冷門牌照永遠不在政府補貼範圍之內。」

Jeremy Li (左)， Nic Law (右)。

【相關文章】【財政預算案2020】財爺派1萬元刺激消費？ 精品餅店﹕暫未推優惠應對・救市才最要

過往政府紓困措施，對食物製造牌照之類較「大路」的牌照申領經常會免牌照費，這是因為政府想最幫到最多人，結果對個別行業失卻關注。食牌或能免去數千元，惟對蒸餾廠來說，佔大頭的牌費卻未有被顧及。

另一聯合創辦人 Nic Law 指出，政府雖然在財政預算案推出 100％ 擔保特惠低息貸款，但對初創企業作用不大，因為這些公司沒有長久財務報表，銀行無法按記錄批出貸款。他解釋：「我們需要的是針對初創公司的低門檻貸款計劃。現在的措施不是幫不到忙，例如免卻商業登記費，每年慳 2,000 元，但這筆錢最多只夠交寬頻上網費吧。」

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撰文 : 陳文政

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